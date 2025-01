Per il Milan c’è un nuovo caso | tutto in diretta tv

Leggi su Sportface.it

I rossoneri si preparano al derby di domenica pomeriggio dopo la sconfitta in Champions: per Conceicao c’è unda affrontareUn’altra sconfitta, un’altra prestazione da dimenticare. Ilfatica a trovare continuità in questa travagliata stagione e accumula brutte figure su brutte figure.Neanche il passaggio da Fonseca a Conceicao è riuscito a dare una svolta alla stagione rossonera. Un’annata complicata che vede la squadra al settimo posto in campionato e costretta a giocarsi i playoff di Champions per andare avanti. Di motivi per storcere il naso il popolo rossonero ne ha diversi: dall’atteggiamento dei calciatori in campo alle decisioni di una società che sembra vivere alla giornata e improvvisando.Ci sono poi i rapporti tra la rosa e l’allenatore. Si diceva che con Fonseca non fossero dei migliori, ma con Conceicao le cose sono addirittura peggiorate.