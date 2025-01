Ilfattoquotidiano.it - Paulo Fonseca, la tragedia Milan è già il passato: è il nuovo allenatore del Lione

L’Olympiqueha annunciato ufficialmente la nomina dicomedel club fino al 30 giugno 2027. I mesi tragici alsono già dimenticati: un mese dopo il suo surreale esonero nel corso del match a San Siro contro la Roma, il tecnico portoghese ha già trovato una nuova squadra. E non si trova nemmeno in una brutta posizione: il, che ha esonerato Pierre Sage dopo l’eliminazione in Coppa di Francia contro una squadra di quinta divisione, è già agli ottavi di Europa League ed è sesto in campionato, ma a soli 4 punti dal Monaco terzo. L’obiettivo principale affidato aè proprio quello di qualificarsi alla prossima Champions League. Farà il suo debutto contro il Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi: subito un big match.Una missione che stava fallendo in rossonero, ma che evidentemente in Francia ritengono alla portata del tecnico portoghese.