Oasport.it - Pattinaggio artistico: Pezzetta quinta all’esordio agli Europei, sesta Gutmann. Vince una magistrale Petrokina

Leggi su Oasport.it

Oggi è un giorno speciale. Dopo anni di attesa due atlete italiane si sono attestate nella top 6 continentale. Proprio così. In occasione dei Campionati2025 diAnnaha conquistato laposizione, mentre Lara Nakisi è piazzata al sesto posto. Certo, non può mancare anche un pizzico di rammarico per come si è sviluppata una gara che poteva anche concludersi con una meda. Ma per diventare grandi c’è anche bisogno di quell’esperienza, di quel sangue freddo necessario che solo la pressione, quella vera, ti può dare. Le prospettive, soprattutto in ottica Team Event Olimpico, sono più che rosee.in una competizione europea, ha tenuto botta confezionando un programma libero di pregevole fattura tecnica e qualitativa. Ottimo l’inizio, caratterizzato da un triplo flip di meravigliosa bellezza, elemento che ha preceduto poi la combinazione doppio axel/triplo toeloop, sicura, scorrevole e veloce.