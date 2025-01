Ilfattoquotidiano.it - Patti Smith si accascia sul palco durante un concerto: “Mi sento molto male”. Panico tra i presenti, poi torna e rassicura i fan

Non si è arresa, nemmeno di fronte a un malore improvviso che l’ha fatta crollare a terra sul, 78 anni, icona del rock e poetessa della musica, ha dimostrato ancora una volta la sua tempra e il suo immenso amore per il pubblico, concludendo la sua esibizione a San Paolo, in Brasile, con due brani a cappella, “Wing” e “Because the Night”, intonati con voce roca ma vibrante di passione.L’incidente è avvenutouna presentazione di due giorni di “Correspondences” con il gruppo berlinese Soundwalk Collective, presso un locale di San Paolo. Un video, diffuso sui social, mostra lasdraiata sul, circondata dai musicisti. Secondo i media locali, l’artista sarebbe crollata circa 30 minuti dopo l’inizio dell’evento, mentre leggeva un testo sui cambiamenti climatici.