Ilfattoquotidiano.it - Passeggeri furiosi protestano con urla e pugni sulle cappelliere: erano bloccati da cinque ore su un aereo senza aria condizionata

fermi da ore in uno spazio chiuso, forse angosciati e anche un po’ scocciati da quell’attesa estenuante che sembrava non finire mai. Inevitabilmente, quindi, hanno iniziato a protestare. Come? Sbattendo icontro lenel tentativo di richiamare l’attenzione del pilota, che invece era rimasto chiuso nella sua cabina. È quanto successo sul volo AI909 di Air India, inizialmente programmato per partire alle 8.25 da Mumbai e arrivare, due ore più tardi, a Dubai. Ma alle 13 ia bordo del velivolo. Ancora fermo nell’aeroporto della capitale indiana. In quelleore, “eravamol’, ihanno iniziato a soffocare, ma l’equipaggio non ha fatto nulla per dare un po’ di sollievo. Almeno fino a quando inon li hanno costretti ad aprire le porte e farli sbarcare“, scrive uno dei viaggiatori su Instagram, a corredo di un video che ritrae la scena delle proteste.