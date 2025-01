Ilgiorno.it - Partorisce in casa a 16 anni: l’autopsia dirà se è stato un aborto o se il bimbo è morto dopo. I genitori: “Non sapevamo fosse incinta”

Sesto San Giov(Milano) – Le urla, lancinanti. Poi l’arrivo dell’ambulanza e la ragazza portata in ospedale. Sono questi i suoni e le immagini vissuti da un condominio popolare nella periferia di Sesto San Giov. In quel condominio, in un appartamento al primo piano, una 16enne ieri ha partorito. Senza assistenza medica, in. Con lei la mamma, pensava si trattasse di un malore. Ma quelle urla, prima dell’alba, hanno risvegliato i vicini. Sono stati loro a dare l’allarme. Quando sono arrivati i soccorritori, è stata la 16enne a indicare dove si trovasse il feto: in un secchio sul balcone, avvolto da una coperta. Tutte le manovre di rianimazione sono state inutili. Della vicenda si sta occupando la Procura della Repubblica di Monza, coordinata dal procuratore Claudio Gittardi, che attende la ricostruzione dei fatti come emergerà dai verbali dei carabinieri.