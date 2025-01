.com - Pallanuoto serie C / Debutto stagionale casalingo per la Jesina, il Team Marche in Toscana

La formazione di Iaricci al Palablù sabato 1 febbario ore 18.45, quello di Catena a Colle Val D’Elsa ore 19,15VALLESINA, 31 gennaio 2025 –per lache dopo due trasferte domani sabato 1 febbraio debutterà al Palablù di Moie ore 18,45 contro Fermo. Entrambe a pari punti proveranno a superarsi sia in piscina che in classifica.Fermo, ha tra le sue fila un potente mix di giocatori esperti e giovani, che la rendono un avversario temibile, tanto da costringere il quotato Tolentino, nel turno precedente, ad una vittoria allo scadere: 7-8. Da quest’ anno ad allenare i fermani c’è Omar Cappelloni che tenterà, dopo Osimo e Tolentino, il terzo salto di categoria. Dal canto suo la, dovrà far valere il potenziale tecnico su cui è stata costruita, per continuare la corsa verso i play off.