Dilei.it - Oriana Marzoli potrebbe tornare al Grande Fratello: gli indizi

Le vecchie glorie deltornano in pista? Dopo il rientro di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, due animali da reality, il nome dispunta come possibile carta vincente per riportare pepe nel reality.L’influencer venezuelana, amatissima dal pubblico italiano soprattutto per la sua innata capacità nel creare dinamiche non banali al GF, ha confessato sui social il suo desiderio di rimettersi in gioco. D’altronde, stanno facendo un mega ripescaggio di tutti, Helena Prestes e Jessica Morlacchi comprese. I fan sono già in delirio, mentre la produzionevedere in lei la soluzione a un’edizione che stenta a decollare.Il desiderio di una nuova partecipazione al realitytorna a far parlare di sé. L’ex concorrente delVIP, che nel 2023 aveva conquistato il pubblico italiano con la sua energia e i suoi intrecci sentimentali all’interno della Casa, ha espresso apertamente la volontà di ripetere l’esperienza nel celebre reality.