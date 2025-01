Ora vi posso dire di lui Grande Fratello solo uscendo il fratello Bernardo ha parlato di Jovanotti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Cherubini non è più un concorrente del. È stato eliminato nellatta di giovedì 30 gennaio come già anticipato da molti sondaggi che circolavano in rete, ma prima di comunicare a lui e alla casa il verdetto, Alfonso Signorini ha voluto concedergli uno spazio. Ha quindi mandato in onda la clip sulla sua ‘linea della vita’ e sciolto finalmente il nodo: perché non si è maideldel gieffino?In queste settimane molti si sono chiesti come maiparlasse così poco e mai intta delfamoso e la risposta è arrivata da uno spoiler lanciato da Alfonso Signorini dopo la linea della vita di. “Ho avuto un’infanzia bellissima, di giochi coi miei fratelli. C’è Lorenzo, che conosciamo tutti. Lui è diventato tanto famoso, bravissimo in tutta la sua carriera”, ha esordito lui.