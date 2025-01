Ilnapolista.it - Offerta ufficiale del Napoli all’Al Ahli per Allan Saint-Maximin: proposto un prestito oneroso fino a giugno

Leggi su Ilnapolista.it

Ilha presentato un’per, esterno dotato di tecnica e velocità. L’anno scorso era al Newcastle. Lo scrive Matteo Moretto (Relevo) su X.“Esclusiva. Ilsta trattando con RSC Anderlecht per Francis Amuzu ma nelle ultimissime ore ha presentato un’anche per. Al’Alè statoun“.Esclusiva. Ilsta trattando con RSC Anderlecht per Francis Amuzu ma nelle ultimissime ore ha presentato un’anche per.Al’Alè statoun. pic.twitter.com/hLt5FqgBfL— Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 31, 2025Già nel 2017era l’uomo da tenere d’occhioNel 2017, sulsta scrivevamo:“è l’ultimo acquisto del Nizza, insieme a Sneijder.