Quotidiano.net - Nuove rivelazioni sul principe Andrea: email svelano legami prolungati con Epstein

ombre si allungano sulgià caduto in disgrazia presso la Royal Family e messo al bando d'autorità in seguito al coinvolgimento nello scandalo sessuale legato alla frequentazione del defunto faccendiere-pedofilo americano Jeffrey. Secondo leemerse in un'azione legale in corso in un tribunale di Londra non legata al fratello di re Carlo - quella portata avanti dall'ex ad del colosso bancario Barclays, Jes Staley, contro la Financial Conduct Authority britannica - il duca di York mantenne a suo tempo più a lungo i rapporti conrispetto a quanto aveva affermato in passato. "Restiamo in stretto contatto e giocheremo presto ancora un po'", scriveva ilal faccendiere americano, fra l'altro in modo allusivo, nel febbraio 2011, due mesi dopo la chiusura dei rapporti dichiarata dal terzogenito della defunta regina Elisabetta.