Nuove disposizioni pensionistiche nel settore scolastico: il MiM pubblica le indicazioni operative [Download]

Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente fornito chiarimenti operativi in merito alleintrodotte dalla legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207; art. 1, commi da 161 a 184). Tali, contenute nella nota della Direzione Generale per il Personale prot. n. 25316 del 31 gennaio 2025, integrano leprecedentemente emanate con circolare n. 150796 del 25 settembre 2024, e forniscono un quadro più chiaro delle opzionidisponibili per il personale. Opzione Donna e pensione anticipata flessibile: lemodalità Tra le principali novità, spiccano le modifiche apportate all’istituto dell’opzione donna, concondizioni di accesso per il personale femminile che abbia maturato entro il 31 dicembre 2024 un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di 61 anni, ridotta di un anno per figlio fino a un massimo di due.