Ilgiorno.it - Notte di sangue a Olgiate Olgora, giovane di 24 anni accoltellato dal branco

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 31 gennaio 2025 –nella. Uncittadino marocchino di 24è statoprobabilmente da alcuni connazionali. Lo hanno ferito ad una natica. Il, che risulta risiedere ancora in Marocco ma che abita a, è stato soccorso e trasferito in ambulanza in ospedale, al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate. Dimesso dall'ospedale Non ha voluto fornire le proprie generalità. Dopo essere stato visitato e curato, è stato dimesso: non ha infatti riportato ferite gravi. Il giorno seguente si è però rivolto nuovamente agli operatori del 112, sostenendo che la ferita si era riaperta. È stato così soccorso dai volontari della Croce Bianca, che lo hanno trasferito per la seconda volta in ospedale. Indagini in corso Dopo essere stato di nuovo assistito e medicato, è stato dimesso con una prognosi di una decina di giorni.