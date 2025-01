Liberoquotidiano.it - "Nordcoreani carne da macello, a ondate nei campi minati". Bomba del "Nyt", disfatta nel Kursk: cosa sta succedendo

I soldatiche si sono uniti ai loro alleati russi nella battaglia contro le forze ucraine sono stati ritirati dalla prima linea dopo aver subito gravi perdite. E' quanto hanno riferito al New York Times funzionari ucraini e statunitensi, secondo i quali è da ormai due settimane che i militari di Pyongyang inviati in Ucraina dal dittatore Kim Jong-un come "regalo" a Vladimir Putin in cambio di supporto economico, politico e militare non compaiono al fronte nella regione russa di, attaccata da Kiev per distogliere il nemico da altri settori. In soli tre mesi il contingente nordcoreano, che all'inizio contava 11mila uomini, si è ridotto della metà, ha riferito il generale Oleksandr Syrsky, il comandante militare più alto in grado dell'Ucraina. I soldaticombattono con valore, riferiscono le truppe ucraine che si sono scontrate con loro, ma sono disorganizzati e non hanno alcuna coesione con le unità russe, che li avrebbero anzi lasciati a cavarsela da soli, con pochi mezzi blindati a disposizione per l'avanzata.