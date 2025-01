Unlimitednews.it - Niente derby Juve-Milan in Champions, il Bruges per l’Atalanta

ROMA (ITALPRESS) –italiano ma doppia sfida con l’Olanda mentrepesca ilche nella prima fase ha già affrontato(successo rossonero per 3-1 a San Siro) entus (0-0 in Belgio). Effettuato il sorteggio dei play-off dia Nyon, in programma l’11 e 12 febbraio (gare d’andata) e il 18 e 19 febbraio (ritorno). Lantus pesca il Psv Eindhoven, già battuto allo Stadium 3-1 nella fase campionato della: a Torino il primo round. Per ilc’è invece il Feyenoord, con i rossoneri che avranno il vantaggio di giocarsi la qualificazione a San Siro. Fra gli altri accoppiamenti, spicca su tutti Manchester City-Real Madrid, poi ilfrancese fra Brest e Psg mentre il Bayern Monaco se la vedrà col Celtic. Il Borussia Dortmund finalista uscente ha pescato lo Sporting Lisbona, completa il quadro Monaco-Benfica.