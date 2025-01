Metropolitanmagazine.it - Netflix ha annunciato il reboot de “La casa nella prateria”, la storica serie basata sui libri di Laura Ingalls Wilder

ha dato il via libera a un nuovo adattamento televisivo de La, l’amatadiscritta da. Rebecca Sonnenshine, sceneggiatrice dietro The Boys, Vampire Diaries e Archive 81 sarà showrunner e produttrice esecutiva della nuova. “Laha catturato i cuori e l’immaginazione di così tanti fan in tutto il mondo e siamo entusiasti di condividere i suoi temi duraturi di speranza e ottimismo con una nuova interpretazione di questa storia iconica“, ha affermato Jinny Howe, vicepresidente delledrammatiche per. “La visione di Rebecca colpisce con una profondità emotiva che delizierà sia i nuovi che gli attuali fan di questo amato classico“.La sinossi ufficiale della nuovarecita: “In parte dramma familiare pieno di speranza, in parte racconto epico di sopravvivenza e in parte storia delle origini del West americano, questo nuovo adattamento degli iconicisemi-autobiografici di, ‘La piccola’, offre una visione caleidoscopica delle lotte e dei trionfi di coloro che hanno plasmato la frontiera“.