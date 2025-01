Lanazione.it - Nember ha rifatto il look alla Lucchese. Tra acquisti certi, rumors e molte cessioni

Non è un caso che da quando è entrato in funzione il neo diesse Luca, la campagna di rafforzamento dellaabbia subìto una forte accelerazione."stazione" di Saltocchio è un continuo arrivare di nuovi giocatori. Proviamo a fare il punto della situazione. Dopo Melgrati e Gheza,ha messo a segno una serie di "colpi": due attaccanti, un difensore ed un centrocampista. Partiamo dall’ala destra Henri Salomaa, finlandese di 21 anni, dunque utile anche per fare minutaggio, nazionale Under 21 del suo Paese, il cui cartellino è di proprietà del Lecce, dove ha cominciato nell’Under 19 per passare poi al Lecco. L’aitante giovanotto (190 centimetri di altezza) è andato in prestitoCasertana dove ha "timbrato" 9 cartellini (nessun gol). Larappresenta una nuova opportunità per Salomaa per mettersi in mostra e crescere professionalmente.