Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Sabonis, Ball e Young: i grandi esclusi dall’All Star Game. Invece c’è Tyler Herro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il “terribile” gennaio di Jayson TatumMenomale che gennaio è finito,à pensando Jayson Tatum mentre beve la sua solita tazza di caffè mattutino. La stella dei Celtics ha avuto un mese di gioco davvero problematico. Il suo rendimento offensivo è calato. Di conseguenza è calata la sua efficacia nel complesso attacco di Boston. Partito forte nell’anno, a gennaio le statistiche di Tatum hanno subito un crollo clamoroso. Soli (relativamente) 23,4 punti di media, mentre erano 27,5 a dicembre e addirittura 30,2 a ottobre. Ben cinque partite sotto i 20 punti, che per uno come lui, con le sue mani, la sua mobilità e il suo talento, vuol dire in pratica non entrare nemmeno in campo. Poi ci sono le percentuali. Qui, se possibile, il primo mese del 2025 è andato addirittura peggio. Stiamo parlando di appena il 30% da tre, roba che se lo vedi caricare il tiro dal perimetro ti scappa una risata.