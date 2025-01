Velvetgossip.it - Nausica Marasca: la freschezza della nuova velina bionda di Striscia la Notizia

Leggi su Velvetgossip.it

Nella puntata di oggi dila, il noto tg satirico di Antonio Ricci, è stata finalmente svelata lache affiancherà la mora Beatrice Coari per il restostagione. Dopo tre settimane di audizioni e selezioni, la scelta è ricaduta su, una giovane di 21 anni originaria di Campobasso. Questo momento segna un’importante tappa nella carrieragiovane, che ha già dimostrato la sua determinazione e passione per il mondo dello spettacolo.Chi èè una giovane donna che, nonostante la sua età, ha già accumulato esperienze significative. Nata e residente a Campobasso, ha conseguito il diploma presso il liceo Sociopsicopedagogico, una formazione che ha contribuito a sviluppare il suo interesse per le dinamiche sociali e psicologiche.