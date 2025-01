Quotidiano.net - Natisone, la procura: ragazzi morti per imperizia nei soccorsi. Quella telefonata di Patrizia Cormos che ‘invocava’ l’elicottero 22 minuti prima della strage

Leggi su Quotidiano.net

Udine, 31 gennaio 2025 - Chiuse le indagini sulladel. Ladi Udine ricostruisce minuziosamente l’agonia di, Bianca Doros e Cristian Molnar e accusa i 4 indagati - tre vigili del fuoco e un infermiere - di aver agito “mediante condotte colpose concorrenti, per, negligenza e/o imprudenza”. E individua un passaggio sbagliato-chiave, che avrebbe innescato il disastro: l’omessa visualizzazione delle coordinate geografiche “del luogo da cuiaveva effettuato ladelle 13.29.42, che era il greto di un fiume”. Di conseguenza non si è compreso che “in relazione al punto in cui si trovavano le persone poi decedute, l’intervento di soccorso avrebbe dovuto essere necessariamente effettuato con il velivolo più prossimo al punto in cui si trovavano le persone da soccorrere; omettevano così di chiedere tempestivamente alla Sores Fvg l’intervento in loco del‘Doppio India’, decollato solamente alle 14.