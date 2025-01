Nasce il Napoli Film and Audiovisual Festival Al via le iscrizioni per partecipare

Leggi su Ildenaro.it

Dal 10 al 13 marzo 2025 asi realizzerà la prima edizione deland(NA.F.A.FE’), presso il Cinema America Hall (via T. Angelini, Vomero). Dal 31 gennaio è possibile iscrivere le opere al concorso indetto per i cortometraggi.L’evento, promosso e finanziato dal Comune dinell’ambito del progetto Cohousing Cinema, è organizzato da Camella Srls.Con il NA.F.A.FE’conferma il suo ruolo di crocevia culturale e artistico, offrendo un palcoscenico privilegiato per le produzioni cinematografiche e dei nuovi talenti.NA.F.A.FE’per offrire una piattaforma di visibilità alle produzioni cinematografiche locali e internazionali, con un focus sui cortometraggi e documentari brevi. Al centro delc’è il legame con, che emergerà nelle opere selezionate attraverso le ambientazioni, le tematiche o la partecipazione di talenti partenopei valorizzando le produzioni “dal basso”.