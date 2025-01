Musica | Marracash E’ finita la pace torna in vetta alla classifica Fimi A giugno al Maradona

Leggi su Ildenaro.it

A una settimana dall’uscita in formato fisico, ‘Èla’, il nuovo album dipubblicato a sorpresa lo scorso 13 dicembre,indegli album più venduti della settimana e conquista anche il primo posto nelladei CD, vinili essette più venduti.L’album, il settimo in studio e già certificato disco d’oro dopo due settimane dpubblicazione, arriva a tre anni dall’ultimo progetto ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica (a questo link) nei formati CD standard e vinile standard. In esclusiva, sullo shop Universal Music Italia anche CD autografato (sold out), CD Deluxe, vinile autografato (sold out) e Picture Disc (sold out).‘E’la’ è l’ultimo capitolo di un percorso in tre atti iniziato nei due dischi precedenti.