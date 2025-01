Ilnapolista.it - Motta è l’alter ego di Allegri sul piano della comunicazione (Libero)

Anchescrivecrisi Juventus esituazione Thiago. L’allenatoreVecchia Signora è l’antitesi dell’ex, ma è praticamente ancheego sul.Leggi anche: La Repubblica di Elkann scrive che quelli come Thiagola Juve li accompagna alla portasi sta complicando la vita da soloScrive:Thiagosi sta complicando la vita da solo in un modo sinistramente e paradossalmente simile a quello di, suo predecessore rievocato un giorno sì e – andando avanti così – l’altro pure. Sta intraprendendo una personale guerra contro il mondo circostante che non lo capisce, Thiago. Pensa che nessun interlocutore, sia esso di fronte a lui in conferenza stampa o in uno studio televisivo, abbia davvero compreso il suo lavoro alla Juventus, né si preoccupi di capirne le difficoltà.