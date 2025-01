Quotidiano.net - Mosca accerchia Pokrovsk, snodo chiave per la guerra. I soldati nordcoreani lasciano il fronte nel Kursk dopo gravi perdite

Roma, 31 gennaio 2025 – Mentre oggi viene rilanciata la notizia rivelata da media Usa e anticipata da Quotidiano.net tre giorni fa, secondo cuiinviati a combattere contro gli ucraini per conto dell'alleata Russia, si sono ritirati daldelaver subito, il Cremlino fa sapere di aver stretto il cerchio attorno a Pokrosk, città che è anche unologistico che collega est e ovest ucraino, potenzialmente un punto da cui avanzare verso Kiev, in un momento critico per le forze ucraine e forse decisivo per stabilire l'avvio di una fase negoziale o la continuazione della. L'mento dimetterebbe l'Ucraina in una posizione di ulteriore debolezza in entrambi i casi. TOPSHOT - Civilians participate in trench warfare training during a "Test Week" organized by the 3rd Assault Brigade in Kyiv, on January 30, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine.