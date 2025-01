Oasport.it - Mondiali di ciclismo a rischio in Ruanda? La situazione in Congo preoccupa, valutata un’alternativa

2025 didovrebbero disputarsi a Kigali (capitale del) dal 21 al 28 settembre, ma è opportuno utilizzare il condizionale perché il regolare svolgimento della rassegna iridata nel Paese africano è a serio. Il conflitto armato nella confinante Repubblica Democratica delha infatti obbligato a fare delle riflessioni in merito all’opportunità di fare svolgere un evento sportivo di questa caratura tra meno di otto mesi.Il gruppo M23, che si dice sia sostenuto dal governo ruandese, ha preso la città di Goma qualche giorno fa e nella zona est del Paese circolano numerosi gruppi armati attivi, interessati a coltan e cobalto presenti in quell’area. Laè decisamente complessa, ma la società Golazo, coinvolta nell’organizzazione della manifestazione agonistica, ha dichiarato a Sporza che non ci sarebbero i motivi per annullare o spostare idi(sarebbero i primi in Africa).