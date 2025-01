Romadailynews.it - Mobilita’: corteo in centro e potature, gli eventi di domani a Roma

Leggi su Romadailynews.it

, dalle 14:30 alle 18:30, unsfilera’ da piazza dell’Esquilino a via dei Fori Imperiali percorrendo via Cavour e largo Corrado Ricci . Possibili deviazioni o brevi stop per i bus., dalle 7:30 alle 17, per interventi di potatura in viale Regina Margherita, il tram 3 sara’ sostituito dai bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sul sito diservizi per la. Lo comunica in una notaservizi per la. (Com)Agenzia Nova