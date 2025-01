Mistermovie.it - Mister Movie | Ultimissime Televoto Grande Fratello, Chiè è L’Eliminato del 3 Febbraio?

Leggi su Mistermovie.it

Siamo ormai agli sgoccioli: la tensione sale e il pubblico è in fibrillazione per il nuovodel18, in onda lunedì 32025. Con un cast già molto agguerrito, il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, sta per svelaredella serata. In gioco ci sono nomi di peso come Morlacchi, Di Palma, Galassi, Garcia, Giglio e Fiori, e ora, grazie ai sondaggi dell’ultimo minuto, possiamo darvi qualche indizio su chi potrebbe lasciare definitivamente la Casa.Sondaggi Ultimo Minuto: Chi Sarà Eliminato lunedì 32025?Mentre i fan si chiedono chi tra questi sei concorrenti uscirà dalla porta rossa per non rientrare mai più nel gioco, i sondaggi aggiornati sembrano indicare un testa a testa tra due nomi in particolare: Fiori e Galassi.