Mister Movie | Anticipazioni Io Canto Senior la puntata Finale del 31 Gennaio

Stasera Venerdì 31, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’attesissimadi Io, il talent show dedicato ai migliori interpreti over 45. Sotto la conduzione di Gerry Scotti e la direzione artistica di Roberto Cenci, i 12 finalisti si sfideranno per conquistare il titolo della prima edizione del programma e il montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro.Io: tutto pronto per la grandesu Canale 5Dopo settimane di emozioni e intense esibizioni, i concorrenti rimasti in gara si affronteranno in un confronto all’ultima nota. Ad accompagnarli, con il loro sostegno e la loro esperienza, ci saranno i sei capitani: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta.La giuria e il voto del pubblicoA decretare il vincitore assoluto di questa prima edizione sarà la super giuria composta da volti noti della musica e dello spettacolo: Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi.