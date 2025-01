Tvplay.it - Milan, Conceicao fa piazza pulita: dopo Morata saluta un altro rossonero

Ilfala sconfitta subita in Champions League.ha deciso:ungiocatore.Tanto tuonò, che alla fine piovve. La sconfitta rimediata in Champions League per mano della Dinamo Zagabria ha rappresentato uno spartiacque nella stagione del. Il club, seguendo le indicazioni del tecnico Sergiorimasto molto deluso dal rendimento offerto in campo dalla propria squadra, nelle ultime ore ha avviato una profonda rivoluzione finalizzata, da una parte, a cedere gli elementi del gruppo ritenuti da lui poco utili al progetto e, dall’altra, prendere rinforzi in grado di fornire maggiori garanzie.faun– TvPlay.it (Ansa)Are la compagnia, salvo sorprese, sarà Alvarocon il quale lo stessoha discusso in maniera veemente durante l’intervallo della partita disputata in Croazia.