Migranti opposizioni attaccano governo

22.05 "Meloni si rassegni,i centri in Albania sono un clamoroso fallimento. Aumentano le risorse pubbliche sprecate a causa dell'ostinata volontà deldi non rispettare le leggi". Così Schlein (Pd) dopo il no della Corte d'Appello di Roma al trattenimento di 43M5S: "Riparte l'assurdo gioco dell'oca a spese dei contribuenti". Fratoianni (Avs): "Altra figuraccia del". Meloni "dovrà pagare di tasca propria questo spreco",dice Renzi (Iv). Calenda (Azione): "Una follia che va chiusa subito perché non funziona".