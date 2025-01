Ilrestodelcarlino.it - Michele Placido incontra le scuole all’Apollo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In occasione della prima nazionale ’Pirandello: Trilogia di un visionario’ – stasera alle 20.30 al teatro comunale ’Claudio Abbado’ –, ieri mattina, alle 9.30, l’attore e registrahato ledel territorio per parlare del suo ultimo film, ’Eterno visionario’, proiettato per l’occasione al cinema Apollo. A collaborare al progetto, l’associazione Musicfilm – diretta da Edoardo Boselli, anche moderatore dell’appuntamento di ieri –, il cinema Apollo, il teatro comunale, Goldenart production e Agis scuola. Presenti sul palco, a fine proiezione, il registae Federica Luna Vincenti, coprotagonista, produttrice e compositrice. "È un film, questo – spiega–, difficile. Come poi lo sarà lo spettacolo di questa sera. È la storia di una vita rivelata, prima segreta.