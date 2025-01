Feedpress.me - Meteo, nuovo peggioramento nel weekend con temporali intensi e possibili nubifragi su Sicilia e settori ionici della Calabria

L’Italia è in una fase di transizionerologica con un promontorio anticiclonico al Sud e una circolazione depressionaria in isolamento tra Mediterraneo occidentale e Algeria. Tra il pomeriggio e la serata di oggi ci sarà un progressivodelle condizionispecie al settentrione, con piogge e neve in calo fino a 600-800 metri, mentre il Centro avrà nuvolosità e qualche pioggia.