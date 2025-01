Meloni interviene sui social e non cita il caso Almasri | I sondaggi ci danno in crescita sostegno Italia solido

Leggi su Open.online

Nuovo interventodella premier Giorgiasulche la vede indagata per favoreggiamento e peculato nella vicenda del rimpatrio del trafficante libico Najem Osama. Il tema sono ipubblicati in questi giorni, argomento toccato anche ieri nell’intervento sul canale Youtube di Nicola Porro: «Non guardo spesso i. Non perché non siano importanti, ma perché penso che il miglior modo per ottenere fiducia sia lavorare ogni giorno con serietà e determinazione», dice. «Tuttavia, è difficile non notare un dato: nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il Governo, ildeglini rimane». La supermedia di Youtrend, infatti, la vede al 30,1%, +0,5 rispetto al 16 gennaio. «Per me, questo significa una cosa sola: che il lavoro che stiamo facendo per difendere l’interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra Nazione è quello giusto.