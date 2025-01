Liberoquotidiano.it - "Meloni e Sinner indagati, ora anche io". Binaghi, il caso che scuote il tennis italiano

Angelo, presidente della Feder, è stato accusato di dichiarazioni lesive e violazione del codice di comportamento. Sarà così costretto a presentarsi negli uffici della procura federale. Il motivo dell'apertura di un'inchiesta a sua nome, come riportato su La Repubblica, vede come oggetto un articolo di stampa del 16 novembre scorso nel quale muoveva alcune critiche al Coni e al suo presidente Giovanni Malagò. Il garante del Codice di Comportamento sportivo, Giuliano Amato, il 21 novembre, ha così segnalato al procuratore generale dello sport, Ugo Taucer, e al procuratore federale della Fitp l'articolo relativo alle dichiarazioni di"nel cui contenuto potrebbero esserci profili rilevanti per le vostre competenze". Il procuratore Taucer, preso atto della comunicazione, ha rilevato l'assenza di profili di sua diretta competenza e ha interessato la procura federale, informandone il garante per gli eventuali seguiti ai sensi del Codice di Comportamento sportivo.