Meloni e FdI? "Di quanto crescono dopo l'attacco delle toghe rosse": il sondaggio è una bomba

Ottime notizie per Giorgiadal "barometro politico" di Demopolis, di cui rende conto il punto di Paolo Pagliaro a Otto e mezzo, su La7. Mentre in studio va in scena l'ennesimo processo al governo per il caso Almasri, con una condanna che molti vorrebbero automatica per l'apertura dell'indagine su mezzo esecutivo da parte della Procura di Roma, il "sentiment" degli italiani sembra andare decisamente in un'altra direzione. Opposta. Secondo l'ultimoDemopolis, la fiducia degli elettori incresce di due punti, passando dal 45% del 2022, l'anno dell'insediamento della leader di Fratelli d'Italia a Palazzo Chigi, al 47% di oggi. Cala invece di 4 punti la popolarità del governo nel suo complesso, passando dal 43% del 2022 al 39% attuale. Il gradimento degli italiani nei confronti diavvantaggia principalmente Fratelli d'Italia: se si votasse oggiotterebbe il 30%, con il Pd al 24%, M5s all'11,2%, Forza Italia al 9,3%, Lega all'8,7% e Alleanza Verdi e Sinistra al 6,5 per cento.