361magazine.com - MasterChef Italia: cosa è accaduto nella puntata del 30 gennaio 2025

Leggi su 361magazine.com

I concorrenti sono passati da Villa CrespiLadi ieri diè stata un concentrato di emozioni e colpi di scena. Per la prima voltastoria del programma, la Prova in Esterna si è svoltaprestigiosa cucina di Villa Crespi, il ristorante tristellato di Antonino Cannavacciuolo sul Lago d’Orta. I concorrenti, suddivisi in due brigate, hanno cucinato per la squadra dello chef, con la brigata rossa che ha avuto la meglio e si è aggiudicata una degustazione esclusiva dei piatti iconici del ristorante.Per la brigata blu sconfitta è iniziata una dura sfida al Pressure Test, culminata con l’eliminazione di Samuele. A metà serata, la Red Mystery Box ha messo alla prova i concorrenti con ingredienti complessi da lavorare, premiando Katia con l’ultima Golden Pin. Infine, un secondo Pressure Test, basato sulla percezione sensoriale, ha decretato l’uscita di Alessia, costretta ad abbandonare definitivamente la competizione.