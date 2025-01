Quotidiano.net - Marianne, la regina della Swinging London

La morte diFaithfull, avvenuta ieri sera a Londra all’età di 78 anni (li aveva compiuti il 29 dicembre) dopo una lunga lotta con il cancro, lascia un vuoto che avrebbe potuto essere ancora più vasto se la cantautrice e attrice inglese non avesse dovuto lottare in molti momentisua vita contro una continua dipendenza dalle droghe (è finita anche in carcere) che ne hanno minato la salute (si è salvata da una overdose) e la voce, melodiosa e armonica che l’aveva lanciata adolescente con As tears go by. Erano gli annie la bellezza dinon passava inosservata. I suoi compagni non erano stinchi di santo e vivevano quell’età dell’oro e del glam con tanti eccessi: prima John Dunbar, che aveva sposato giovanissima e dal quale aveva avuto un figlio (più tardi convolerà a nozze con il musicista Ben Brierly e con l’attore GiorgioTerza), e quindi soprattutto Mick Jagger, che l’ ha ricordata così: "Sono molto triste per la morte diFaithfull.