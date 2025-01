Amica.it - Marianne Faithfull, una vita di tagli capelli da manuale. Dolce, icona rock

Una cultura fallocentrica come la nostra, tende ancora a raccontare le donne come le compagne, le mogli e addirittura le ex di qualche uomo. Così di, unache ha percorso tra le rivoluzioni – anche femministe – della Swinging London, tra canzoni che ha cantato e canzoni che ha composto (Sister Morphine per i Rolling Stones, ottenendo il riconoscimento come autrice solo una causa legale) e canzoni di cui è stata la musa ispiratrice (As tears go by, You Can’t Always Get What You Want etc) si dice ancora, tra le prima righe che raccontano la suadopo la scomparsa, a 78 anni, che è stata la fidanzata di Mick Jagger. Per soli quattro anni. Ma lei è stata molto di più di questo e lo è stata fino all’epoca contemporanea continuando a incidere e cantare. I suoidahanno percorso insieme a lei la storia degli ultimi 60 anni.