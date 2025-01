Oasport.it - Marcell Jacobs scalpita: la doppietta Boston-New York e gli Europei Indoor. Calendario e obiettivi del 2025

sarà protagonista in due eventi nell’arco di sei giorni: il Messia dell’atletica italiana è atteso da due tappe del WorldTour negli Stati Uniti d’America. Una doppia prova nel massimo circuito internazionale itinerante al coperto per testare la gamba dopo gli intensi allenamenti invernali e per rompere il ghiaccio in questa annata agonistica: dopo l’esordio in programma domenica 2 febbraio a, il velocista lombardo si ripresenterà in pista sabato 8 febbraio a New.Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo incrocerà avversari di lusso: attesissimo il duello con lo statunitense Noah Lyles a, ma oltre al Campione Olimpico di Parigi 2024 ci saranno anche l’altro americano Travyon Bromell e il britannico Zharnell Hughes, che ritroverà poi sei giorni dopo insieme al giapponese Abdul Hakim Sani Brown.