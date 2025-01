Thesocialpost.it - Mantova, morto Sebastiano Torreggiani: l’operaio agricolo travolto e ucciso da una rotoballa di fieno

, un operaiodi soli 27 anni originario di Guidizzolo, in provincia di, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro. Il fatto è avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, presso l'azienda agricola Saccardi Luca, situata in strada Molino 8, nel territorio di Marcaria,.stava lavorando da solo all'interno dell'azienda. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava impegnato nella preparazione delper il bestiame. Dopo essere sceso dal trattore, si è diretto verso il magazzino delle rotoballe. Una di queste, improvvisamente, si sarebbe staccata cadendogli addosso e travolgendolo.Ad accorgersi dell'incidente è stato un collega, che poco dopo ha trovatoancora vivo e ha immediatamente allertato i soccorsi.