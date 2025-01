Lapresse.it - Manifestazioni in Serbia, la marcia di 80 km degli studenti: a piedi da Belgrado a Novi Sad

Centinaia diuniversitari hannoto per 80 chilometri daalla città settentrionale diSad, in, in una nuova manifestazione dopo il crollo alla stazione ferroviaria che, a novembre, provocò la morte di 15 persone. Gli attivisti accusano il governo del presidente Vucic di essere corrotto in un progetto con aziende statali cinesi per la ristrutturazione dell’edificio. I residenti di Stara Pazova, una città lungo il percorso, sono accorsi per incoraggiare glie offrire loro cibo, bevande e coperte. I manifestanti hanno annunciato che le proteste continueranno e che sabato i ponti diSad verranno bloccati in occasione dei tre mesi dal disastro alla stazione ferroviaria. Negli ultimi due mesi le proteste non si sono fermate e glisi sono accampati negli atenei organizzando proteste quotidiane, alcune delle quali hanno attirato decine di migliaia di persone per i più grandi raduni di stradaultimi anni nel Paese balcanico.