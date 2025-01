Liberoquotidiano.it - "Malore potente, mi ha letteralmente paralizzato": Dino Giarrusso trasportato d'urgenza in ospedale

Leggi su Liberoquotidiano.it

in. L'ex inviato de Le Iene ed ex europarlamentare M5S è stato ricoverato d'a causa di unimprovviso. A raccontare quanto accaduto è lo stesso: "Ieri sera mi sono sentito male, unimprovviso molto, che mi hae costretto a chiamare un'ambulanza che mi ha portato d'inper accertamenti". E ancora, scendendo nei dettagli: "Vi rassicuro subito: non sto bene ma non ho nulla di grave, e benché dovrò fare analisi ulteriori nelle prossime settimane secondo gli esami fatti oggi si tratta solo di unpasseggero". Da qui il messaggio a chi lo segue sui social: "La ragione per cui vi racconto questo è che mi preme ribadire ancora una volta, quanto sia importante il sistema sanitario nazionale.