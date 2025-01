Lanotiziagiornale.it - Mai visti tanti decreti legge: stravolte le regole della democrazia

Il governo Meloni ha trovato il suo strumento di comando: il decreto. Non che sia un’eccezione assoluta – la pratica è abusata da tempo – ma i numeri parlano chiaro. Dall’insediamento, Palazzo Chigi ha sfornato 84, più di qualsiasi altro governo nelle ultime quattro legislature. In media, tre al mese. Il ritmo, come raccontano i dati raccolti da Openpolis, è lo stesso dei governi che hanno gestito la pandemia. Peccato che lo stato di emergenza sia finito da un pezzo.Un Parlamento ridotto a passacarteL’abuso deinon è solo una questione di numeri. Il problema è politico: il Parlamento è costretto a inseguire l’agenda del governo, riducendo al minimo lo spazio per la discussione. La logica è semplice: ogni decreto ha 60 giorni per essere convertito in, e quando ne arrivano troppi contemporaneamente, le Camere si trasformano in una macchina automatica di approvazione.