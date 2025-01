Ilgiorno.it - Maestro travolto e ucciso. Nuove contestazioni: fuga e manovra proibita

Riformulato dalla Procura il capo di imputazione nei confronti di L.C., docente di un istituto superiore di Pavia, accusata di aver investito eild’asilo Daniele Marchi, 50 anni. L’incidente mortale era avvenuto il 23 gennaio 2023 in viale Resistenza. Al momento, in relazione all’accaduto, è in corso l’udienza preliminare davanti al gip di Pavia Pasquale Villani. Alla docente, accusata del reato di omicidio stradale, sono state ora formalmente contestate le aggravanti dellae dell’aver compiuto unadal codice della strada, in particolare un’inversione in un punto in cui non si poteva fare. Inoltre, è stato contestato un secondo capo d’accusa, relativo al reato di omissione di soccorso, per non aver prestato aiuto a Marchi. Inizialmente la Procura aveva chiesto l’archiviazione per laed era stato contestato solo l’omicidio stradale: i familiari della vittima, però, tramite il loro avvocato Marco Casali, avevano fatto opposizione alla richiesta di archiviazione.