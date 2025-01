Lorenzo subito in confessionale Chiamato dal Grande Fratello poi il brutto gesto e il dietrofront

Leggi su Caffeinamagazine.it

in”. L’ultima puntata del, andata in onda ieri sera, è stata ricca di colpi di scena, polemiche e scontri. Clima rovente anche dopo i saluti di Alfonso Signorini. Tanto che a un certo punto sono dovuti intervenire gli autori. Ma andiamo con ordine. Durante la serata si è verificata una nuova eliminazione dal gioco: a dover abbandonare la casa più spiata d’Italia è stato Bernardo Cherubini. Ildi Jovanotti è risultato il meno votato dal pubblico, terminando così la sua esperienza nel reality.Un altro momento particolarmente intenso della puntata è stato il crollo emotivo diSpolverato. Il modello milanese ha lasciato il divano del salone per rifugiarsi in giardino, sopraffatto dalla tensione. Lollo è rimasto all’esterno per diversi minuti insieme alla sua fidanzata, Shaila Gatta, senza rientrare neanche per salutare Bernardo dopo l’annuncio dell’eliminazione da parte del conduttore.