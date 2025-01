Bergamonews.it - Loredana Bertè arriva a Bergamo per il suo tour “50 da ribelle”

. La nota cantante, amatissima dal pubblico di tutte le età, si esibirà in concerto alla ChorusLife Arena sabato 24 maggio alle 21 per il suo“50 da2025, manifesto di una grande carriera”.Tra il 2024 e il 2025festeggia i suoi cinquant’anni di carriera da cantante dopo aver dedicato i primi dieci al musical.Dopo un 2024 ricco di successi tra musica e tv, l’uscita di “Pazza”, Premio della critica Mia Martini a Sanremo (il premio a cui aspirava di più) e diventato da subito un classico della sua discografia, l’artista torna live da maggio con il“50 da”.Nei prossimi mesi sarà impegnata in vari progetti per celebrare questi incredibili cinque decenni di storia artistica, tra cui la registrazione del nuovo album d’inediti, un podcast tutto suo e tante altre sorprese che verranno.