L’opposizione pensi all’interesse nazionale

Roma, 31 gennaio 2025 – Nella grande gazzarra di questi giorni sono state illuminanti le considerazioni di alcune autorevoli personalità della sinistra tradizionale su questo e altri quotidiani. Qui sono state pubblicate due interviste, una al professor Sabino Cassese e l’altra a una fonte anonima ma molto informata su fatti e comportamenti di trascorsi governi. Altrove ha parlato Luciano Violante, che ben conosce le anomalie del nostro sistema giudiziario e gli squilibri prodottisi tra questo e i poteri democraticamente eletti. Evitando accuratamente di partecipare allo scontro politico e istituzionale in corso, hanno liberamente espresso perplessità sulla decisione della procura di Roma in quanto atto non dovuto e, soprattutto, manifestato comprensione per i comportamenti del governo.