Secoloditalia.it - Lo Voi a due velocità, tre giorni per Meloni, tre giorni per il Covid: così ha rallentato i lavori della Commissione

Il procuratore Francesco Lo Voi a due, bizzarro. A creare tensione tra la Procura di Roma e la maggioranza di governo non c’è infatti solo l’iscrizione sul registro degli indagati del premier Giorgia, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, di quelloGiustizia Carlo Nordio e del sottosegretario Alfredo Mantovano: maturato in tempi record, in tre. C’è anche la questione, i cuisono stati, al contrario, rallentati: la documentazione richiesta dal presidente dell’organismo bicamerale Marco Lisei al procuratore Lo Voi ha impiegato quasi tre mesi ad arrivare ai richiedenti.Lo Voi haIl procuratore che indaga sullaè lo stesso che ha inviato in ritardo e in modo parziale la documentazione richiesta dallalegata alla pandemiaE’ il quotidiano La Verità a illustrare il carteggio tra Lisei e il procuratore.