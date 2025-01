Oasport.it - LIVE Scozia-Italia 5-19, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: terza meta siglata da Todaro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67?- Servono attenzione e disciplina agli azzurrini per difendere il cospicuo, ma non rassicurante, vantaggio.cresciuta con il passare dei minuti dopo un avvio difficoltoso.65?- Gran calcio di Fasti, che fa rifiatare i suoi ritornando ad occupare la metà campo avversaria.63?- Nessun problema stavolta per Fasti, che trasforma da pochi passi.19.63?-AAAAAA!trafigge la difesa scozzese dopo un infinito attacco degli azzurrini.62?- Si ritorna sul vantaggio precedente.che sceglie di giocare veloce, che coraggio per gli azzurrini!61?- Continua la lunghissima azione azzurra.che può contare anche sul vantaggio dopo il fuorigioco scozzese.60?- Peccato. Il passaggio decisivo di Casartelli viene deviato in touch.