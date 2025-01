Oasport.it - LIVE Scozia-Italia 5-0, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: la meta di Allen sblocca l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17?- Urwin non riesce a trasformare.0.16?-trasforma in oro il lavoro del carrettino creatosi a margine della touch. Troppi i falli degli azzurrini, già sei in 16 minuti.15?- Fallo di Opoku, che mette il ginocchio in terra nel tentativo di recuperare l’ovale.13?- Risalgono il campo i padroni di casa.che torna a difendersi.11?- Entrata laterale di Pelliccioli. Pulizia irregolare del nostro numero uno eche può nuovamente ripartire.9?- Gran difesa degli scozzesi, con Urwin che tiene alto Zanandrea ingabbiandolo con l’ausilio dei compagni di squadra. C’è il turnover.8?- Infrazione dei padroni di casa. Entriamo nei 22 avversari con il calcio di Fasti.7?- Continuano le fasi esplorative fatte di lunghi calci da una parte e dall’altra.